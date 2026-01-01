

Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Ранее мы писали об антироссийской деятельности «Эстонского института исторической памяти», расположенного в г. Таллине, представители которого пытаются распространить свою разрушительную идеологию на финно-угорские народы России, проживающие в России.

Так, в июне 2026 г. при содействии «Эстонского института исторической памяти» в т.н. «Батарейной тюрьме» г. Таллина планируется открытие «Международного музея памяти жертв коммунизма».

Ожидается, что открытие музея будет широко афишироваться в оппозиционных и антироссийских СМИ с целью популяризации и продвижения этого события среди националистически настроенных представителей финно-угорских народов, проживающих в т.ч. на территории Удмуртской Республики.

Напомним, что «Эстонский институт исторической памяти» основан в 1998 г. и специализируется на расследовании военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных в т.ч. политическим руководством СССР в отношении населения Эстонии и других финно-угорских народов, проживающий на территории Российской Федерации.

Материалы расследований, проведенных «Эстонским институтом исторической памяти» носят тенденциозный, ангажированный и спекулятивный характер, основаны на недостоверных сведениях, а деятельность организации направлена на инспирирование протестных настроений на национальной почве и разобщения исторического самосознания граждан Российской Федерации.

Надо понимать, что это лишь очередная пропагандистская акция коллективного Запада, направленная на разрушение нашей страны, которая потерпит неудачу и будет проигнорирована или подвергнута критике активной части финно-угорского движения Удмуртии.