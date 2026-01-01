Выявлен победитель конкурса на оснащение научного центра БПЛА в Ижевске

Оснащением научно-производственного центра БПЛА в Удмуртии займётся «Управляющая компания Промпарк», сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарёв.



С 9 по 23 апреля 2026 года Минпромторг Удмуртии провёл отбор компаний для получения субсидии на эти цели.

Сумма субсидии из бюджета региона составила 976,2 млн рублей, на конкурс подали только одну заявку. Победитель конкурса и получит субсидию.



Центр создают в здании бывшей столовой ИжГТУ «Юность», его назвали «Инмар» (с удмуртского — «Бог»), а в марте 2025 года центр аккредитовали.

