В Ижевске после проверки изолятора временного содержания сообщили о необходимости ремонта

В Ижевске провели проверку изолятора временного содержания и специального приёмника для лиц, находящихся под административным арестом, — сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.Помещения осмотрели сотрудники прокуратуры, региональная общественная наблюдательная комиссия и представитель уполномоченного. Комиссия поговорила с подозреваемыми, обвиняемыми и теми, кто отбывает административный арест, и жалоб от них не поступило.По итогам проверки рекомендовано сделать косметический ремонт камер в специальном приёмнике. Также посоветовали адаптировать изолятор временного содержания для маломобильных граждан и инвалидов; в обоих учреждениях обнаружены проблемы с вентиляцией.