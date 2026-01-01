В Глазове вложат 57 млн рублей в исторические и туристические объекты

В Глазове направят более 57 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщил глава города Сергей Коновалов.Средства выделены на проект «Удмуртский север», в который вошли городище Иднакар и парк «Дондыдор». В самом Глазове в проект включены «Купеческий» центр, «Культурный квартал» в старом районе и центр средневековой истории Иднакар. На городище планируют установить венцы зданий для дополненной реальности и в 2027 году установить 16 «срубов» для экскурсий, два павильона в стиле средневековых жилища и мастерской, входную группу с частоколом, три арт‑объекта и детскую площадку.В центре города также сделают туристическую навигацию и приобретут красивые торговые павильоны для ярмарок и городских мероприятий.