В Удмуртии мониторят дикую птицу на предмет гибели от опасных вирусов

В Удмуртии начался мониторинг мест обитания дикой водоплавающей и перелётной птицы, сообщает Главное управление ветеринарии региона.Рейды проводят специалисты государственной ветеринарной службы совместно с Минприроды Удмуртии и Россельхознадзором. Работа ведётся с целью не допустить распространения «птичьего гриппа». При обнаружении павшей птицы специалисты будут отбирать пробы для лабораторного исследования, чтобы своевременно выявить возможный вирус.Жителей просят не трогать мёртвых птиц и сообщать о находках в районные ветстанции.