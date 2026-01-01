В Ижевсе пострадавший при падении в троллейбусе отсудил 600 тысяч рублей



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Октябрьский районный суд Ижевска частично удовлетворил иск жителя к МУП «ИжГЭТ» о компенсации морального вреда.Инцидент произошёл вечером 31 декабря 2024 года на улице 50 лет ВЛКСМ, когда мужчина упал в салоне троллейбуса во время движения. Экспертиза квалифицировала полученные им травмы как причинившие тяжкий вред здоровью. Суд отклонил доводы перевозчика о том, что вина пассажира (не держался за поручни и находился в состоянии опьянения) снимает ответственность предприятия.В результате с «ИжГЭТ» взыскали 600 000 рублей морального вреда, наложили штраф 300 000 рублей и обязали оплатить госпошлину.