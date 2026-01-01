В Удмуртии приватизируют последнюю региональную авиакомпанию в ПФО

Госсовет Удмуртии рассмотрел проект о приватизации авиакомпании «Ижавиа», 100% акций которой принадлежит республике; за проголосовало 43 депутата, трое воздержались.Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «Ижавиа» достигла потолка и покупка новых «Боингов» или «Эйрбасов» невозможна с 2022 года; заявка на «МС-21» требует из бюджета 30 млрд руб., что составляет четверть годового бюджета.Премьер Роман Ефимов сообщил, что дорожные предприятия будут выведены из собственности авиакомпании, сделка может пройти в конце года, а налоговые поступления от компании останутся в регионе.