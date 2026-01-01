В Удмуртии тысячам ветеранам оказывается помощь государством



Нейросеть Гигачат Нейросеть Гигачат

По данным председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, 2,3 тыс. участников спецоперации получили медицинское сопровождение в стационарах Удмуртии, более 1 тыс. ветеранов прошли диспансеризацию и реабилитацию, а 130 воспользовались протезированием зубов.Социально реабилитационную помощь и соцобслуживание получили более 1,3 тыс. ветеранов, 402 ребёнка из семей участников СВО и 22 военнослужащих поступили в учреждения СПО в приоритетном порядке, а 52 ветерана прошли курсы переподготовки.По программе «СВОй резерв 18» трудоустроены восемь бывших военнослужащих, в прошлом году при содействии Центра занятости работу нашли 63 ветерана и 65 членов их семей.