В Удмуртии ФСБ пресекла деятельность гражданина, поддерживавшего террор украинских формирований

УФСБ по Удмуртии пресекла противоправную деятельность жителя Ижевска, разместившего в интернете материалы, оправдывающие теракты вооружённых формирований Украины против объектов Минобороны РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; он задержан по ст. 91–92 УПК РФ и помещён в ИВС. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для сбора доказательств. За преступление грозит до 7 лет лишения свободы.