Спецслужбы просят граждан не поддаваться на уловки мошенников



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Мошенники активизировались: они звонят гражданам, подменяя номера, и выдают себя за сотрудников ФСБ. Через мессенджеры они требуют деньги или информацию, отправляют фото поддельных удостоверений или фальшивые повестки по почте. Обманутые люди теряют средства или совершают противоправные действия. Важно запомнить: - Сотрудники ФСБ не отправляют фото удостоверений через интернет. - Они не заинтересованы в деньгах или имуществе граждан. - Они не обсуждают по телефону или в сети оперативные мероприятия. - Участие в таких мероприятиях возможно только с добровольного письменного согласия. - В настоящей повестке всегда указан официальный адрес и телефон для связи. Не верьте незнакомцам, представляющимся сотрудниками ФСБ, и не совершайте действий, которые могут нанести вам ущерб.