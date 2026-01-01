В Удмуртии за мошенничество при оформлении кредитов осужден виновник

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор жителю Ижевска по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В составе организованной группы он похищал деньги граждан при оформлении кредитов. Преступление пресечено УФСБ, расследовано МВД. Подсудимый полностью признал вину, возместил ущерб и помог в раскрытии других тяжких преступлений. Суд назначил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.