5 апреля 2026 года в Удмуртии произошло частичное подтопление придомовых территорий в селе Яган Малопургинского района и посёлке Игра. В Игре вода подошла к 19 домовладениям на шести улицах. В Ягане затопило приусадебный участок, который используется только как дача (круглогодично там никто не живёт). Пострадавших нет, эвакуация не требуется, транспортное сообщение не нарушено. Администрации подготовили плавсредства и пункты временного размещения на случай ухудшения обстановки.