Глазовский институт будет выдавать кубинские дипломы



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова сообщила, что вуз подписал договор о программе двойных дипломов с Университетом имени Энрике Хосе Вароны на Кубе. Со стороны Глазова документ завизировала Дарья Чернова, а с кубинской — посол Республики Куба в РФ Энрике Орта Гонсалес. В Короленковском и кубинском университетах запускается бакалавриат по профилю «Русский язык и испанский язык». Студенты в Глазове смогут получать одновременно российский и кубинский дипломы. Это первый подобный проект в истории российско-кубинского образовательного сотрудничества.