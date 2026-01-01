Опровергли паны введения 10-летнего школьного образования вместо 11-летнего

Минобрнауки Удмуртии опровергло планы перехода на десятилетнее школьное образование. Ранее глава РАН Геннадий Красников высказал мнение, что десяти лет обучения в школе может быть достаточно. Однако в Минпросвещения России отметили, что текущая 11-летняя система полностью отвечает потребностям детей. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что любые инициативы о сокращении сроков требуют взвешенного подхода и оценки рисков. На сегодняшний день срок получения среднего общего образования в России остаётся 11 лет.