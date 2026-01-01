В Удмуртии до 4 полос расширят трассу Ижевск-Воткинск

Трассу между Ижевском и Воткинском планируют расширить с двух до четырёх полос на трёх участках: на выезде из Ижевска, между деревнями Болгуры и Кукуи, а также при въезде в Воткинск. Министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов сообщил, что интенсивность движения на дороге втрое превышает норму. В 2026 году проведут подготовительные работы. В 2027 году начнётся строительство первых двух участков, а в 2028 году — третьего. Проект направлен на разгрузку перегруженной трассы.