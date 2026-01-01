В Ижевске прошла встреча губернатора Удмуртии Александра Бречалова с ХК "Ижсталь"



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с хоккейным клубом «Ижсталь» после окончания сезона. Капитан команды Григорий Глебов отметил, что главная сила клуба — сплочённый коллектив. Бречалов заявил, что команда полностью готова к следующему сезону и финансово, и организационно, а задача — выиграть Кубок Чемпиона России. «Ижсталь» продлила контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона. Под его руководством команда впервые за девять лет вышла в плей-офф ВХЛ в сезоне 2025/2026.