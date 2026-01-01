В Ижевске назначили нового руководителя компаний электротранспорта



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Новым генеральным директором ИжГЭТ назначен Сергей Игоревич Гликман, родившийся 16 июня 1976 года в Ижевске. Он окончил ИжГТУ по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 2007 по 2011 год Гликман уже возглавлял Троллейбусное управление МУП «ИжГорЭлектроТранс». В его послужном списке — работа в метрополитене Казани, «Мострансавто» и «Мосгортрансе», а с 2023 года — должность заместителя гендиректора в «Электротранссервисе» Москвы. Предыдущий глава ИжГЭТ Игорь Сальников скончался 15 марта, временно исполнял обязанности Руслан Гиниятов.