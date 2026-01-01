Уроженка Удмуртии и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила номер на тему домашнего насилия

Уроженка Удмуртии, чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на турнире «Русский вызов» представила номер на тему домашнего насилия. Идею ей подсказала песня из нового альбома певицы Розалия, где поётся о любви через боль. Спортсменка обратилась к фигуристу Илье Авербуху с просьбой сделать социальный номер на тему, о которой обычно молчат. В эфире номер объявили как историю про токсичные отношения, но Туктамышева уточнила: домашнее насилие — это другое. Она выразила беспокойство тем, что в России до сих пор не принят закон о домашнем насилии.