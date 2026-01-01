В Можгинском районе отремонтируют две ключевые улицы





В деревне Малая Сюга Можгинского района планируется капитальный ремонт двух важных дорожных объектов. Сначала обновят центральную улицу Оревкова. Она ведет к основным организациям, соцобъектам и центральной площади с памятником братьям Сидоровым — героям-односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. Вторым объектом ремонта станет улица, названная в честь самих героев. Ее обновление также запланировано на 2026 год. В результате в населенном пункте приведут в порядок сразу две главные транспортные артерии.