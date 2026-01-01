В городах и районах Удмуртии завершается отопительный сезон





В Удмуртии официально стартовал процесс отключения теплоснабжения. Муниципалитеты республики один за другим подписывают постановления об окончании отопительного периода. Так, в Балезинском и Игринском районах подачу тепла в дома и социальные объекты прекратили с 12 мая. В Глазове отопительный сезон завершится чуть позже — 14 мая. Сразу после отключения отопления в северной столице республики начнутся масштабные летние работы на коммунальных сетях. Местная ресурсоснабжающая организация проведет плановые гидравлические и тепловые испытания, чтобы подготовить инфраструктуру к следующей зиме.