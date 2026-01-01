Под Ижевском в ДТП погибла 15-летняя девочка: виновник скрылся, но уже задержан





В Завьяловском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей утром 9 мая около села Люкшудья. 35-летний ижевчанин за рулем Nissan Almera не справился с управлением, съехал с федеральной трассы и врезался в деревья. В результате удара 15-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водитель и еще один 18-летний пассажир покинули место происшествия. Как отметили в Госавтоинспекции, никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Следственный комитет по Удмуртии сообщил, что сбежавший водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчина признал свою вину, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование ведется по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ.