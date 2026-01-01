В Удмуртии мотоциклист погиб после столкновения с пассажирским поездом





В Малопургинском районе Удмуртии устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на железной дороге. Вечером 17 мая в деревне Гожня под колесами пассажирского поезда погиб водитель двухколесного транспорта. По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летний мужчина, управлявший кроссовым мотоциклом Motoland, выехал на регулируемый переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Избежать столкновения с приближающимся составом не удалось. От полученных травм байкер скончался на месте до прибытия медиков. В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что авария произошла с участием пассажирского поезда № 25, следовавшего по маршруту Ижевск – Москва. На месте происшествия работают экстренные службы, по факту трагедии проводится проверка.