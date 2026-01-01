Удмурты заняли второе место в России по генетической предрасположенности к псориазу





Генетики компании Genotek изучили более 166 тысяч геномов россиян и выяснили, что у удмуртов один из самых высоких рисков развития псориаза в стране. Чаще маркер заболевания встречается только у народов Дагестана. Причиной стала мутация в иммунной системе, из-за которой организм атакует собственные клетки кожи. У ее носителей риск заболеть выше в 3,3 раза. Распространенность маркера риска среди этносов: Народы Дагестана — 45,14% Удмурты — 42,11% Чеченцы — 38,16% Ижевск занял 8-е место среди городов России (26,19% носителей). Лидируют Махачкала и Якутск. Ученые напоминают, что псориаз не заразен и не передается при контакте.