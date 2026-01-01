С начала года у 7,6 тыс. жителей Удмуртии диагностировали эндокринные заболевания

В Удмуртии с начала текущего года зарегистрировано 7 605 новых случаев эндокринных патологий. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, 1 134 из них напрямую связаны с нарушениями в работе щитовидной железы. Всего на диспансерном учете в республике состоят свыше 100 тысяч пациентов с заболеваниями щитовидной железы и около 65 тысяч человек с сахарным диабетом первого и второго типа. Главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова пояснила, что высокая распространенность таких патологий обусловлена дефицитом йода в регионе. По ее словам, в группу риска также входят люди с отягощенной наследственностью, хроническими болезнями, перенесенными инфекциями или операциями.