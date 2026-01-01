Ижевчанин забил жену до смерти во время пьяной ссоры

В Ижевске арестовали 40-летнего мужчину, который насмерть избил свою 34-летнюю супругу. Трагедия произошла в ночь на 3 мая в многоэтажке на улице Кирова во время совместного застолья. Между парой завязался конфликт, переросший в рукоприкладство. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм. По данным Следственного комитета Удмуртии, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Задержанный полностью признал вину, суд отправил его под арест. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.