В Удмуртии вынесли приговор жителю Уфы за торговлю крупной партией запрещенных веществ

Перед судом в Удмуртской Республике предстал житель Уфы, обвиняемый в незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Противоправная деятельность мужчины была своевременно пресечена сотрудниками ведомства. В ходе оперативных мероприятий оперативники изъяли из незаконного оборота партию общим весом 23,9 кг. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Отмечается, что вынесенный судебный вердикт пока не вступил в законную силу.