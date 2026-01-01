Ижевчанин отмыл 3,5 млн рублей на продаже ворованной нефти

Один из участников банды, похитившей 18 тонн нефти в Удмуртии, стал фигурантом нового уголовного дела об отмывании денег, сообщили в региональном МВД. Следствие установило, что 38-летний мужчина продавал украденное сырье под видом печного топлива через компанию приятеля, а заработанные 3,5 млн рублей обналичивал через фирму-однодневку. Напомним, саму группу задержали еще осенью 2025 года за кражу с ущербом в 1 млн рублей. Теперь за легализацию доходов ижевчанину грозит дополнительный срок — до 5 лет лишения свободы.