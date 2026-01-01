Удмуртские парапланеристы взяли серебро на Кубке России

Сборная Удмуртии по спорту сверхлегкой авиации заняла второе место на Кубке России, который прошел в Алтайском крае. Роман Романов, Михаил Акимов и Иван Морозов представляли регион в дисциплине «параплан — скоростное парение». Всего за трофей боролись 38 пилотов из 12 регионов. Наша команда уверенно закрепилась на второй строчке турнирной таблицы и оторвалась от соперников с третьей позиции с большим преимуществом. Этот успешный старт открыл летний сезон — впереди у спортсменов Чемпионаты и Кубки России по маршрутным полетам и точности приземления.