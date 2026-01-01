Суд вынес приговор жителю Ижевска за попытку сбыта крупной партии нелегальных веществ

В Удмуртии осудили местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Противоправную деятельность ижевчанина пресекли сотрудники органов безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Силовики изъяли из незаконного оборота партию товара общей массой более 23,9 кг. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. На данный момент вынесенное судебное решение в законную силу не вступило.