Пляжный сезон в Удмуртии начнется 1 июня: где можно будет искупаться?



Gemini Gemini

В Удмуртии с 1 июня стартует пляжный сезон. В этом году власти планируют открыть больше оборудованных мест, чем прошлым летом, когда действовал 24 пляжа (при этом в регионе до сих пор около 400 «диких» мест отдыха). Для открытия пляжа районы обязаны проверить воду и песок, выставить буйки и посадить спасателей. Заявки уже подали Глазов, а также Завьяловский, Камбарский, Кизнерский, Красногорский и Юкаменский районы. Что касается ижевского городского пляжа, он пока закрыт — Роспотребнадзор еще проверяет безопасность воды.