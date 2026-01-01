В Завьяловском районе на пруду утонул 17-летний юноша

В Удмуртии устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего на водном объекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел вечером 19 мая на пруду вблизи села Люк Завьяловского районе. По предварительным данным ведомства, группа молодых людей приехала к водоему искупаться и попыталась переплыть пруд. Во время заплыва один из них, 17-летний подросток, ушел под воду. На следующий день, 20 мая, в ходе поисковых работ водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии обнаружили и извлекли тело погибшего.