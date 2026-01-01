В Ижевске накрыли подпольный алкогольный цех в гараже

Двое 51-летних ижевчан стали фигурантами уголовного дела за организацию подпольного производства алкоголя. По данным МВД и СКР по Удмуртии, с лета прошлого года мужчины изготавливали в гараже суррогатные крепкие напитки и продавали их в канистрах. Во время обысков у них изъяли более 800 литров нелегального алкоголя стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Задержанным уже предъявлено обвинение, один из них находится под подпиской о невыезде, второму меру пресечения выберет суд.