В Удмуртии с 22 мая вводится максимальный класс пожарной опасности в лесах

В Удмуртской Республике ожидается ухудшение лесопожарной обстановки. По прогнозам регионального Гидрометцентра, в период с 22 по 25 мая местами по региону прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников, соответствующая наивысшему, 5-му классу. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. Ранее на этот же период синоптики прогнозировали 4-й (высокий) класс опасности. Напомним, что на всей территории республики с 1 мая уже действует особый противопожарный режим, накладывающий ряд ограничений. Кроме того, с 27 мая дополнительные ужесточенные меры в рамках особого противопожарного режима начнут действовать непосредственно в лесных массивах региона.