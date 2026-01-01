Суд запретил сжигать опасные отходы на полигоне под Сарапулом



Gemini Gemini

В Сарапульском районе закроют и ликвидируют незаконную свалку на массиве «Уральский», из-за которой жители села задыхались от нефтяного запаха и бензапирена. Компании «Экогарант», «Экотех» и «Экогарант-транс» проигнорировали прошлогоднее решение суда о вывозе мусора, а их директор ранее получил штраф в 150 тысяч рублей. 14 мая 2026 года суд по требованию прокурора наложил полный запрет на работу с отходами на этом участке и обязал бывшего руководителя за три месяца передать весь скопившийся нелегальный мусор специализированной лицензированной компании.