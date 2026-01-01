В Можге починили поврежденную плотину и начали наполнять городской пруд

Аварийно-восстановительные работы на пруду в Можге полностью завершены, сообщил мэр города Эрик Уразов. Напомним, после поломки плотины 14 мая вода затопила дворы четырех домов, а сам пруд практически полностью обмелел. Спасатели и коммунальные службы вручную отработали на четырехметровой глубине, заменив поврежденные конструкции, а местные жители тем временем успели очистить высохшее дно от скопившегося мусора. Сейчас гидроузел уже наполняется водой. В ближайшее время у пруда начнется обустройство площадок для пляжного волейбола и бадминтона, а затем в Можге официально откроют купальный сезон.