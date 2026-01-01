Первая группа добровольцев БАРС из Удмуртии уехала на учения

В Удмуртии первые добровольцы отрядов БАРС отправились на обязательные 15-дневные курсы подготовки, сообщил руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлёв. После обучения и получения удостоверений бойцы займутся защитой неба республики от беспилотников. В ряды формирований вступают ветераны СВО, резервисты, бывшие силовики и местные жители. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что данные подразделения разворачиваются для усиления воздушной обороны региона, а сама служба будет проходить строго на территории республики.