Плотину в Камбарке проверяют эксперты из Москвы



Gemini Gemini

В Камбарке началось обследование плотины силами Минприроды Удмуртии и московских инженеров, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты проверяют устойчивость конструкций, оценивают деформации и влияние воды, чтобы убедиться в безопасности объекта. В рамках проверки на плотине пробурят скважины, возьмут пробы грунта для лаборатории и составят подробный план дальнейшей эксплуатации. Напомним, контроль за гидротехническими объектами в регионе усилили после того, как 14 мая произошла авария на пруду в Можге.