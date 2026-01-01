Жительница Воткинска отдала фальшивым мошенникам 2,5 млн рублей: ими оказались студенты

В Удмуртии полицейские задержали двух студентов 2007 года рождения, которые помогали дистанционным мошенникам обманывать граждан. Их жертвой стала 50-летняя жительница Воткинска: женщина сняла 2,5 млн рублей на покупку квартиры, но ей позвонил лжесотрудник банка и под предлогом «проверки купюр» заставил привезти деньги в Ижевск и отдать курьеру. Задержанные юноши признались, что нашли криминальную подработку в мессенджере. Выяснилось, что за два дня они успели забрать деньги у пяти жителей республики, полиция ищет остальных пострадавших.