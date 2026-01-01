При пожаре в селе Грахово пострадал 11-летний ребенок

В Граховском районе Удмуртии устанавливают причины крупного возгорания в жилом секторе, в результате которого травмы получил несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики. Сигнал о происшествии в селе Грахово поступил на пульт пожарной охраны 20 мая в 14:49. На момент прибытия первых расчетов наблюдалось горение гаража и кровли одноэтажного дома из пеноблоков. Внутри строения находился 11-летний мальчик. Проснувшись от запаха гари, он самостоятельно покинул помещение, однако в процессе эвакуации получил ожоги тела II степени. Пострадавшего госпитализировали в специализированный ожоговый центр в Ижевске. Общая площадь возгорания составила 160 кв. м. Огнем повреждены крыши дома и гаража, а также уничтожен легковой автомобиль «Чанган ЮНИ-С». В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.