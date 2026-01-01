В Глазовском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель

В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла 23 мая около 22:50 на автомобильной дороге «Игра — Глазов». По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». Известно, что совершать обгон водитель легкового авто не планировал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Второй участник аварии — 22-летний водитель «Газели» — госпитализирован в медицинское учреждение.