У здания Ижевского медуниверситета открыли бюст ученого и святителя Луки Крымского

В столице Удмуртии появился новый памятник. Бюст выдающегося российского и советского хирурга, доктора медицинских наук и религиозного деятеля Луки Крымского (Валентина Войно-Ясенецкого) установили возле Ижевской государственной медицинской академии. Проект реализован в рамках VII Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского». Профессор Войно-Ясенецкий, ставший лауреатом Сталинской премии за научный труд «Очерки гнойной хирургии», совмещал медицинскую практику с церковным служением, за что провел в советских ссылках около 11 лет. В 2000 году он был канонизирован Русской Православной Церковью.