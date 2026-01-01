Ремонт дороги до аэропорта Ижевска ускорят с помощью нового асфальтового завода

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На выезде из Малой Пурги запустили мобильный асфальтобетонный завод, рассказал премьер-министр республики Роман Ефимов. Предприятие подключили к газу, и оно способно выдавать 1700 тонн смеси в день. Весь этот асфальт пойдет на ускорение ремонта трассы «Ижевск – Аэропорт» — первые укладки начнутся уже на этой неделе. Завод принадлежит подрядчику «Стройинжиниринг», который позже планирует привезти в республику еще две такие мобильные установки для работы на федеральных трассах.