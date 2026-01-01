Очереди в прошлом: справки в городские лагеря Удмуртии начнут выдавать без визита к врачу

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После жалоб родителей на огромные очереди в детских поликлиниках Ижевска Минздрав Удмуртии экстренно изменил правила выдачи справок. Теперь для лагерей дневного пребывания при школах документы будут оформляться автоматически — медики и администрации школ передадут их напрямую. Ездить в больницу не придется. А вот для загородных лагерей осмотры и анализы остаются обязательными, но чтобы процесс шел быстрее, в поликлиниках усилили работу процедурных кабинетов.