В Удмуртии стало меньше курящих жителей: Минздрав привел статистику

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В Удмуртии постепенно снижается число курильщиков, сообщает пресс-служба Минздрава республики. По последним данным, доля курящего взрослого населения упала до 23,79% (в конце прошлого года было 24,62%). Помочь избавиться от привычки готовы в больницах региона, где работают 10 специальных кабинетов и 6 тематических школ. За прошлый год туда обратились около 3,8 тысячи человек, а с начала этого года — еще 624 жителя. При этом больше четверти всех обратившихся успешно справляются с зависимостью.