На лекарства для льготников Удмуртии дополнительно направят почти 13 млн рублей

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Удмуртии одобрили выделение дополнительных 12,8 млн рублей на закупку бесплатных медикаментов, рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев. Деньги доначислили в связи с индексацией инфляции за прошлый год. Средства пойдут на обеспечение льготников рецептурными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов. Всего в республике такую помощь получают более 32,6 тысячи человек, а общая сумма финансирования этого направления на 2026 год с учетом надбавки составит 546,9 млн рублей.