Поисковики из Удмуртии нашли останки девяти советских солдат под Ленинградом

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С 24 апреля по 10 мая отряды организации «Долг» из Удмуртии принимали участие в экспедиции «Любань» в Ленинградской области. Всего за это время были найдены останки 43 красноармейцев, девять из которых подняли наши земляки. При бойцах обнаружили личные вещи и два солдатских медальона — их уже отправили на экспертизу, чтобы установить имена. 10 мая защитников Родины с почестями похоронили на военном мемориале в деревне Чудской Бор.