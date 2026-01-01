Инфляция в Удмуртии пошла на спад, но все еще обгоняет общероссийскую



Gemini Gemini

В апреле 2026 года годовая инфляция в Удмуртии замедлилась и составила 6,33% вместо мартовских 6,72%, сообщает Нацбанк республики. За месяц продукты чуть подешевели (-0,07%), услуги не изменились, а непродовольственные товары немного выросли в цене (+0,22%). При этом жизнь в республике дорожает быстрее, чем в среднем по России (где инфляция составляет 5,56%). За год у нас сильнее, чем в других регионах, выросли цены на проезд в транспорте, газеты и журналы, а также на сахар.