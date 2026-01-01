Врачи в Ижевске пересадили кожу подростку, чтобы спасти подвижность руки после удаления родинки Врачи в Ижевске пересадили кожу подростку, чтобы спасти подвижность руки после удаления родинки

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Врачи Минздрава Удмуртии провели ювелирную операцию: они удалили с локтевого сгиба ребенка огромную родинку размером 8 на 6 сантиметров. Случай был сложным — из-за шрамов на месте сгиба рука могла перестать нормально двигаться. Заведующий отделением Эльдар Шокуев рассказал, что хирурги решили удалить образование и сразу пересадить туда здоровый участок собственной кожи подростка. Все прошло отлично, локоть полностью сгибается, а ребенок уже вернулся к обычной жизни.