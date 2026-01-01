Стало известно, зачем вырубили деревья на углу улиц Красной и Стыценко в Ижевске

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Жители Ижевска обратили внимание на зачистку участка на перекрестке Красной и Стыценко. В мэрии пояснили, что там ведутся работы по прокладке коммуникаций. Порубочный билет еще в 2025 году получила компания «Комосстрой Моне СЗ». Рабочие убрали 17 старых аварийных деревьев и 450 кв. метров поросли. Застройщик уже выплатил в казну города компенсацию в размере 42,6 тыс. рублей. Что именно и в какие сроки появится на этом месте дальше, в администрации города пока не знают.