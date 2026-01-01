Врачи Удмуртии начнут пересаживать печень и освоят новые технологии в хирургии сердца

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Минздрав Удмуртии готовится взять новую планку: во второй половине 2026 года в республике планируют впервые провести операцию по пересадке печени, сообщил министр Сергей Багин. Сейчас наши врачи проходят стажировку в федеральных центрах. Кроме того, серьезное обновление ждет кардиохирургию — в больницах внедрят внутрисосудистое УЗИ, начнут ставить современные стент-графты аорты и научатся разрушать опасные тромбы в легочной артерии с помощью ультразвука.